🇺🇦 Ничего необычного, просто очередные боевики ВСУ поняли, что их отправляют на утилизацию☠️ #ВСУ #ЗСУ #Могилизация #Украина #СВО.
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🇺🇦 Ничего необычного, просто очередные боевики ВСУ поняли, что их отправляют на утилизацию☠️ #ВСУ #ЗСУ #Могилизация #Украина #СВО.
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