Макрон начал год с призыва к французам остановить Россию и поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации призвал французов задуматься о укреплении европейского суверенитета и не допустить уступок «авторитарным силам» в зоне украинского конфликта.
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