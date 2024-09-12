Появилось новое "доказательство" родства от "тайного сына" Карла III

Австралиец британского происхождения, считающий себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы, заявил, что его дочь очень похожа на принцессу Шарлотту Уэльскую — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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