НАСА: вероятность столкновения астероида с Землей выросла почти в два с половиной раза

Его предполагаемый диаметр 90 метров Вероятность столкновения астероида YR4 с Землей в 2032 году возросла почти в 2,5 раза, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское космическое агентство НАСА.
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