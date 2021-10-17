В Удмуртии за сутки коронавирусом заболели 368 человек, 36 скончались

Больше всего заболевших в Ижевске – 175 человек. Также положительные тесты получили у 31 жителя Можги, 24 жителей Воткинска, 21 жителя Сарапула, 19 жителей Увинского района, 15 жителей Глазова, 13 жителей Шарканского района, 13 жителей Селтинского района, 10 жителей Можгинского района, 8 жителей Глазовского района, 6 жителей Завьяловского района, 5 жителей Воткинского района, 5 жителей Якшур-Бодьинского района, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Юкаменского района, 3 жителей Сюмсинского района, 3 жителей Сарапульского района, 3 жителей Алнашского района 3 жителей Балезинского района, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Граховском и Кизнерском районах.