Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    я бы не сказал, хотя это, возможно, сильно упростило бы ситуацию.Трамп сдулся
  • Alex Nемо
    Ну вообще-то это бородатый анекдот про негров, а не мигрантов..."Чтобы нас не кош...
  • Alex Nемо
    Если ребенок не знает русского языка то встают вопросы 1. Что делают родители в России? 2. Каким образом такие дети п..."Чтобы нас не кош...

"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутат Михаил Матвеев призвал перестать нежничать с мигрантами: "Чтобы они нас не кошмарили, будем к ним добрее.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Надеюсь после 2030 года вся не честь из из страны выкинем....
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9 час.
Alex Nемо
Если ребенок не знает русского языка то встают вопросы 1. Что делают родители в России? 2. Каким образом такие дети провозятся на территорию России? 3. Почему вообще ставится вопрос о том что они, &quot;семьи должны&quot;, находится в России? Давно уже говорю о необходимости изменения подхода в любой ситуации - полиция услышав фразу &quot;моя твоя не понимай&quot;, ну или что-то в таком роде, на автомате, рефлекторно, должна надевать наручники на автора такого изречения и ставить вопрос об административной депортации, вне зависимости от гражданства. А если таковое имеется, то помимо депортации отмена гражданства, всё в том же административном порядке за предоставление ложной информации при оформлении. Как только такие действия действительно станут автоматическими для правоохранителей - исчезнут не просто нелегалы, исчезнут все кто не говорит или не понимает по-русски. В своё время в бытность замкомроты по технике, я в этом убеждался не один раз. Приходит призыв, молодняк. Среди них несколько человек совершенно не говорят по-русски о чем вроде как пытаются сообщить старшине роты, который по своим обязанностям занимался приемкой молодняка. Старшина очень правильно определил что это таджики. Пришел ко мне - слушай, сделай что-нибудь, мне же их учить, одевать, кормить нужно, а они чурки-чурками. Я зашёл в помещение где старшина собрал эту группу и поздоровался на таджикском. Объяснил, всё также на таджикском, кто я и откуда я. А потом по-русски спросил - Кто не понимает по-русски? Оказалось что все всё понимали. Старшина и комроты, которому старшина естественно рассказал об этой ситуации, долго смеялись над моими магическими способностями обучать русскому языку за меньше чем 10 минут... Но старшине больше всего понравилось что исчезли проблемы с тем как их кормить - жрали борщ, котлетки и гуляш со свининой за обе  щеки как и все остальные солдатики!
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6 час.
Alex Nемо
Ну вообще-то это бородатый анекдот про негров, а не мигрантов...
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5 час.

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