"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

Alex Nемо

Если ребенок не знает русского языка то встают вопросы 1. Что делают родители в России? 2. Каким образом такие дети провозятся на территорию России? 3. Почему вообще ставится вопрос о том что они, "семьи должны", находится в России? Давно уже говорю о необходимости изменения подхода в любой ситуации - полиция услышав фразу "моя твоя не понимай", ну или что-то в таком роде, на автомате, рефлекторно, должна надевать наручники на автора такого изречения и ставить вопрос об административной депортации, вне зависимости от гражданства. А если таковое имеется, то помимо депортации отмена гражданства, всё в том же административном порядке за предоставление ложной информации при оформлении. Как только такие действия действительно станут автоматическими для правоохранителей - исчезнут не просто нелегалы, исчезнут все кто не говорит или не понимает по-русски. В своё время в бытность замкомроты по технике, я в этом убеждался не один раз. Приходит призыв, молодняк. Среди них несколько человек совершенно не говорят по-русски о чем вроде как пытаются сообщить старшине роты, который по своим обязанностям занимался приемкой молодняка. Старшина очень правильно определил что это таджики. Пришел ко мне - слушай, сделай что-нибудь, мне же их учить, одевать, кормить нужно, а они чурки-чурками. Я зашёл в помещение где старшина собрал эту группу и поздоровался на таджикском. Объяснил, всё также на таджикском, кто я и откуда я. А потом по-русски спросил - Кто не понимает по-русски? Оказалось что все всё понимали. Старшина и комроты, которому старшина естественно рассказал об этой ситуации, долго смеялись над моими магическими способностями обучать русскому языку за меньше чем 10 минут... Но старшине больше всего понравилось что исчезли проблемы с тем как их кормить - жрали борщ, котлетки и гуляш со свининой за обе щеки как и все остальные солдатики!