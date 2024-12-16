Час X назначен. 20 декабря начнётся новая фаза СВО, боевики пойдут в наступление Юлия СоколоваТревожные ожидания охватывают российскую общественность и аналитиков: всё больше информации свидетельствует о подготовке Украины к новой фазе СВО, назначенной на 20 декабря.