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Суд подтвердил приговор сотрудникам ЖКХ за гибель ребёнка от удара током в Краснодаре

Суд подтвердил приговор сотрудникам ЖКХ за гибель ребёнка от удара током в Краснодаре

Ребёнок прикоснулся к распределительному щиту, который находился в свободном доступе, не имел предупреждающих знаков и запирающих механизмов.

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