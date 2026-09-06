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Mariska Hargitay, Super Bowl Halftime Show win Emmys

Mariska Hargitay won two statuettes at the first of this month's three Emmy Awards ceremonies at the Peacock Theater in Los Angeles Saturday.

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