"Свободному миру нужен новый лидер", — заявила глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас после перебранки Зеленского с Трампом и Вэнсом.
Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются
Комментарии
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alik3456 Джексон
Да нахрена вы Путину нужны... Вы сами к себе запустили африканцев и арабов и они имеют европу по полной. Когда хотят и где хотят...
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18 час.
Алексей Горшков
Что бы их пропагандисты не кричали, а ИМЕННО Прибалтика - РЕКОРДСМЕН по поиску хозяина посильнее - 1917 год: Российская империя рухнула - кинулись к Германии! НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - Германия развалилась - стали жопу лизать победившей Антанте. 1939 год - "белым господам" не до них, СССР сильнее - год репу почесали и в 1940 году вошли в его состав. 1941 год - Германия сильнее - ей отдались. 1944 год - СССР побеждает - "Ваня! Я Ваша навеки!". 1991 год - Европа сильнее - "Ваня - оккупант"! Так что сами к нам кинутся - Россия и Белоруссия - становятся сильнее,чем Европа - а "переобувание в воздухе" - присуще ПрОЕбалтам!
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15 час.
Ингерман Ланская
тююю .. что ж тут удивляться.... перетекание из фашистов в камунисты и обратно - это нормальные течения для этих европных выродков... пример тому немецкие камунисты в 30-е бегом бежали записываться в нацисты.... а у нас - камунисты-власовцы ,не раздумывая, перешли к нацистам, когда жареным повеяло.... а ноне - зюгандоны-камунисты ещё при совдепии были атеистами-фанатиками, а тут гляди-ка в Церквах подсвечниками подрабатывают и пуза учащённо крестют ...а препрёт их какой -нибудь баркашов и так же будут усердно зиговать
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2 час.
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