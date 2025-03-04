Дед — в СС, папа — в КПСС, а Каллас — в ЕС: лимитрофы вновь переобуваются

alik3456 Джексон Да нахрена вы Путину нужны... Вы сами к себе запустили африканцев и арабов и они имеют европу по полной. Когда хотят и где хотят...

Алексей Горшков Что бы их пропагандисты не кричали, а ИМЕННО Прибалтика - РЕКОРДСМЕН по поиску хозяина посильнее - 1917 год: Российская империя рухнула - кинулись к Германии! НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - Германия развалилась - стали жопу лизать победившей Антанте. 1939 год - "белым господам" не до них, СССР сильнее - год репу почесали и в 1940 году вошли в его состав. 1941 год - Германия сильнее - ей отдались. 1944 год - СССР побеждает - "Ваня! Я Ваша навеки!". 1991 год - Европа сильнее - "Ваня - оккупант"! Так что сами к нам кинутся - Россия и Белоруссия - становятся сильнее,чем Европа - а "переобувание в воздухе" - присуще ПрОЕбалтам!