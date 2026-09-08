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Новости Липецка

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Липецкая область увеличила производство молока на 6,8 %

Липецкая область увеличила производство молока на 6,8 %

Сельхозорганизации Липецкой области увеличили производство молока на 6,8 % за семь месяцев, что позволило нарастить выпуск питьевого молока на 16,8 %.

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