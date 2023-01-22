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«Я плакала!» Проскурякова откровенно о разводе Игоря Николаева

«Я плакала!» Проскурякова откровенно о разводе Игоря Николаева

Певица раскрыла подробности личной трагедии мужа. Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаВ 90-х годах общественность замирала перед экранами телевизоров и внимательно следила за романом юной Наташи Королевой и уже именитого композитора Игоря Николаева.

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