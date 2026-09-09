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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы, несмотря на предложение «Спартака» («Чемпионат»)

Александр Головин не планирует переходить в « Спартак ».  Ранее сообщалось , что московский клуб предложил 19 миллионов евро за трансфер полузащитника «Монако» и может предложить игроку контракт с зарплатой  4,5-5 млн евро в год .

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