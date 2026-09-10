Reuters: НАТО якобы сорвало учения ВС РФ по обрыву подводных кабелей в Арктике

Агентство утверждает, что ВС РФ организовали учения по отработке операции обрыва важных для НАТО подводных телекоммуникационных кабелей.
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