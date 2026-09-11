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ТАСС

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НА ЗАЭС заявили, что Киев начал охоту на сотрудников станции

НА ЗАЭС заявили, что Киев начал охоту на сотрудников станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Киевский режим начал открытую охоту на сотрудников Запорожской АЭС, когда попытки вынудить их покинуть атомную станцию и уехать из города закончились провалом.

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