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Фанаты «ПСЖ» снова восторгаются Сафоновым после первой победы в чемпионате: «Заставил критиков замолчать!»

Фанаты «ПСЖ» снова восторгаются Сафоновым после первой победы в чемпионате: «Заставил критиков замолчать!»

Отличный матч!«ПСЖ» одержал первую победу в чемпионате Франции, обыграв «Брест» (1:0) в четвертом туре Лиги 1.

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