Алтайские турбазы и кемпинги, не успевшие войти в реестр, пока не будут наказывать

Однако до 1 сентября им потребуется пройти полную процедуру самооценки — иначе турагрегаторы не смогут размещать их объявления Владельцам алтайских туристических баз и кемпингов пока не грозит наказание за нарушение закона об обязательной классификации средств размещения.
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