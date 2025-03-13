Алтайские турбазы и кемпинги, не успевшие войти в реестр, пока не будут наказывать

Однако до 1 сентября им потребуется пройти полную процедуру самооценки — иначе турагрегаторы не смогут размещать их объявления Владельцам алтайских туристических баз и кемпингов пока не грозит наказание за нарушение закона об обязательной классификации средств размещения.