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Русский Днепропетровск

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Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены.

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены.

Мария Илащук 18 сентября 2026 г., 18:00   На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе кольца окружения.

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