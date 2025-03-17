Депутат призвал женщин носить мини-юбки «для повышения демографии России»Калужский депутат местной Гордумы от ЛДПР, председатель комиссии по ЖКХ Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни для «повышения демографии России».
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