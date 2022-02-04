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Госдеп: США не будут бездействовать в случае поставок РФ оружия странам Латинской Америки

Госдеп: США не будут бездействовать в случае поставок РФ оружия странам Латинской Америки

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс в четверг заявил, что Вашингтон и их партнеры примут меры, если РФ будет поставлять оружие странам Латинской Америки.

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