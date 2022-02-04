Госдеп: США не будут бездействовать в случае поставок РФ оружия странам Латинской Америки

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс в четверг заявил, что Вашингтон и их партнеры примут меры, если РФ будет поставлять оружие странам Латинской Америки.
Популярные статьи
- Газпром отказывается латать дыры в европейском бюджете и снижать цены, политическое давление Европы не приносит результатов
- Израиль возмущен размещением российской военной полиции в сирийском порту Латакия
- В Лондоне планируют раскулачивать российских олигархов, используя их активы в качестве оружия против России
Свежие комментарии