Почти миллион нижегородцев были привиты от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании

Более 900 тысяч нижегородцев уже привиты от гриппа и ОРВИ с начала вакцинационной кампании. По данным регионального министерства здравоохранения, среди привитых - более 690 тысяч взрослых, 290 тысяч детей и почти 2,7 тысячи беременных женщин.
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