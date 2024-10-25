Почти миллион нижегородцев были привиты от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании

Более 900 тысяч нижегородцев уже привиты от гриппа и ОРВИ с начала вакцинационной кампании. По данным регионального министерства здравоохранения, среди привитых - более 690 тысяч взрослых, 290 тысяч детей и почти 2,7 тысячи беременных женщин.