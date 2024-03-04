Мэр Ростова-на-Дону предложил женщине, потерявшей жилье, погасить ипотеку и взять новую

На встрече с жильцами разрушенного дома на Нариманова женщина рассказала мэру Алексею Логвиненко о том, что она платит ипотеку за потерянную квартиру и теперь вынуждена еще дополнительно оплачивать жилье.
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