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Мэр Ростова-на-Дону предложил женщине, потерявшей жилье, погасить ипотеку и взять новую

Мэр Ростова-на-Дону предложил женщине, потерявшей жилье, погасить ипотеку и взять новую

На встрече с жильцами разрушенного дома на Нариманова женщина рассказала мэру Алексею Логвиненко о том, что она платит ипотеку за потерянную квартиру и теперь вынуждена еще дополнительно оплачивать жилье.

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Комментарии
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Владимир
Благодаря таким чиновникам ЕДРО и рождаемость падает и мигранты заселяют Россию... И какую рождаемость Путин хочет???
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