Убежали при первых выстрелах: украинский спецназ попал в засаду русских войск на Херсонщине

Боевики спецподразделения обратились в бегство в самом начале столкновения."Военкоры Русской Весны" сообщают, что украинское спецподразделение "12 друзей Оушена" предприняли попытку переправы Днепра и высадки на Левобережье Херсонской области в районе острова Белогрудый.
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