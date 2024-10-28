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Царьград

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Ребёнок погиб и ещё двое пострадали в ДТП в Красноярском крае

Ребёнок погиб и ещё двое пострадали в ДТП в Красноярском крае

Смертельная авария произошла на трассе "Енисей". Погибшему подростку – 13 лет.В Красноярском крае в результате аварии на трассе Р-257 "Енисей" один ребёнок погиб и двое несовершеннолетних пострадали.

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