В трёх районах Петербурга закроют и ограничат проезд с 12 и 13 января

Как сообщили 10 января в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Московском районе с 12 января по 12 февраля нельзя будет проехать по Черниговской улице от дома 15 литера БГ по Черниговской улице до дома 112 литера А по Московскому проспекту.
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