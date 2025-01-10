В трёх районах Петербурга закроют и ограничат проезд с 12 и 13 января

Как сообщили 10 января в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Московском районе с 12 января по 12 февраля нельзя будет проехать по Черниговской улице от дома 15 литера БГ по Черниговской улице до дома 112 литера А по Московскому проспекту.