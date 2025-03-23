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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Бентли – MVP регулярки в женском чемпионате России

В пятерку  вошли Мария Крымова (МБА-МГУСиТ), Алия Мазик («Динамо», Новосибирская область), Полина Селезенева («Спарта энд К»), Анастасия Логунова («НИКА-Лузалес») и Юник Томпсон («Надежда»).

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