Глобальное обледенение: Ученые нашли новые доказательства полного покрытия Земли льдом Ирэн ОрлонскаяНедавно ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали исследование, которое стало важным вкладом в изучение глобального обледенения, произошедшего более 500 миллионов лет назад.
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