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Сегодня – Гюнтер, завтра – Марта: в Германии упрощают смену пола в документах

Сегодня – Гюнтер, завтра – Марта: в Германии упрощают смену пола в документах

При этом в стране, согласно статистике, живут более 90%  немцев традиционной направленности. Минувшим летом министерство юстиции Германии предложило внести изменения в законодательство, разрешив гражданам страны с 14 лет раз в год менять пол.

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