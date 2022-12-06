Сегодня – Гюнтер, завтра – Марта: в Германии упрощают смену пола в документах

При этом в стране, согласно статистике, живут более 90% немцев традиционной направленности. Минувшим летом министерство юстиции Германии предложило внести изменения в законодательство, разрешив гражданам страны с 14 лет раз в год менять пол.
При этом в стране, согласно статистике, живут более 90% немцев традиционной направленности. Минувшим летом министерство юстиции Германии предложило внести изменения в законодательство, разрешив гражданам страны с 14 лет раз в год менять пол.
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