Для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине необходимо выполнить ряд условий: освободить Донбасс и другие территории новых регионов России, гарантировать нейтральный и неядерный статус Украины, а также отказаться от националистической политики, которую сейчас проводит киевский режим.
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