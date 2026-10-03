Для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине необходимо выполнить ряд условий: освободить Донбасс и другие территории новых регионов России, гарантировать нейтральный и неядерный статус Украины, а также отказаться от националистической политики, которую сейчас проводит киевский режим.