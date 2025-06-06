И стар, и млад: Роналду добыл для Португалии победу над Германией, Ямаль помог Испании растерзать Францию в Лиге наций

Вдохновенная игра Ламина Ямаля помогла Испании взять верх над Францией в полуфинале Лиги наций. Вингер не только соорудил первый гол в матче, но и оформил дубль после перерыва, в том числе реализовав заработанный на себе пенальти.
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