В России могут ввести особый порядок выплат иноагентам от их творческой деятельности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта, который будет регулировать сферу доходов людей, получивших такой статус.
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