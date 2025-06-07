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Дроновая атака в Кременной: житель получил серьезные ранения

Дроновая атака в Кременной: житель получил серьезные ранения

В Кременной, Луганская Народная Республика, 40-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке ВСУ с использованием ударного дрона на гражданский автомобиль.

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