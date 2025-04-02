20 историй про родственников, с которыми общаться — себе дороже

Родственников не выбирают, а порой так хочется. Ведь иногда они ведут себя так, что непонятно — то ли пожать плечами и махнуть рукой на их выходки, то ли отстаивать свои границы и показать, что с вами так себя вести нельзя, даже родне.
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