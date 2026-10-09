Crude Oil is Underpriced, Energy Aspects Says

Oil futures prices are disconnected from reality on the ground in the Middle East and should be trading closer to $150 a barrel for some physical crude prices, Amrita Sen, founder and director of market intelligence at Energy Aspects, told CNBC on Friday.
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