Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» отреагировал на гол полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
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