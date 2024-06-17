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«Сколько просадил бюджетных денег на бесполезный саммит в Швейцарии?» – от Зеленского требуют отчета

«Сколько просадил бюджетных денег на бесполезный саммит в Швейцарии?» – от Зеленского требуют отчета

Растерявший былую популярность, но отменивший выборы Владимир Зеленский и его команда должны воевать на фронте, а не просаживать огромные бюджетные средства на бесполезные пиар-поездки в дорогие места за границей.

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