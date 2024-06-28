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Байден заявил, что перед дебатами пьет «заряженную воду» Biden

Байден заявил, что перед дебатами пьет «заряженную воду» Biden

Начались дебаты двух кандидатов в американские лидеры Джо Байдена и Дональда Трампа. Перед ними нынешний президент Соединенных Штатов пошутил над своим оппонентом, опубликовав соответствующий пост в своих соцсетях.

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