В Перми завершился первый Международный фестиваль индустриального кино «Прометей». В программу смотра вошли кинопоказы, творческие встречи с известными кинематографистами, профессиональные дискуссии, а также мероприятия, посвященные взаимодействию кино и промышленности, передает пресс-служба Минкультуры России.