В чем опасность коротких роликов для психики Елена ГалицкаяС появлением умных гаджетов жизнь стала гораздо удобнее: информация, услуги, покупки — все доступно в несколько кликов без необходимости покидать место.
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