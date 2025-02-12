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Царьград

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Бастрыкин требует отчёт о подозрительном отравлении в московской пекарне

Бастрыкин требует отчёт о подозрительном отравлении в московской пекарне

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование по делу об отравлении двух людей, предположительно случившемся из-за слойки с ртутью из московской пекарни «Мельница».

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