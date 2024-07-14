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Мессье о победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли после обмена Гретцки: «Говорили, что мы отстой и никогда не выиграем. А я сказал: «Ага, засранцы, посмотрим»

В 1988 году Гретцки обменяли из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес». На следующий год канадская команда вылетела в первом раунде плей-офф, но в сезоне-1989/90 стала обладателем Кубка Стэнли.

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