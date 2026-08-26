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Вечерний Новосибирск

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Более 1700 специалистов для медиа отрасли подготовили в МНМ за 5 лет

Более 1700 специалистов для медиа отрасли подготовили в МНМ за 5 лет

Образовательный проект Мастерская новых медиа (МНМ), создан АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», всего за пять лет стала ключевой площадкой, подготовки и объединения медиаспециалистов, способных работать с национальными задачами.

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