Более 1700 специалистов для медиа отрасли подготовили в МНМ за 5 лет

Образовательный проект Мастерская новых медиа (МНМ), создан АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», всего за пять лет стала ключевой площадкой, подготовки и объединения медиаспециалистов, способных работать с национальными задачами.