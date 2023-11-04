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Порвавший связи с Россией Артур Смольянинов* поет в подземных переходах в Латвии

Порвавший связи с Россией Артур Смольянинов* поет в подземных переходах в Латвии

Актер покинул Россию осенью 2022 года.Актер Артур Смольянинов*, который уехал из России осенью 2022 года и сейчас при каждой возможности поливает страну грязью, мечтает выступить с большим концертом на сцене в Латвии.

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