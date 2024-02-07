«Праздник спорта и духа»: Путин о 10-летии проведения Олимпийских игр в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с десятилетием проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно 7 февраля 2014 года там был зажжен олимпийский огонь, отмечается в телеграмме российского лидера.
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