McDonald's подает в суд на Tyson Foods

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подала в суд на Tyson Foods, JBS и других крупных компаний по переработке мяса за предполагаемое удушение цепочки поставок с целью повышения цен, пишет издание Quartz.
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