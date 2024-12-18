«Алкоголь – не подарок»: в Госдуме предложили запретить россиянам дарить спиртные напитки

В Госдуме предложили ввести запреты россиянам, дарящим на праздники алкогольные напитки. Соответствующую инициативу и альтернативы «спиртным подаркам» озвучил депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов, сообщает PRIMPRESS.
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