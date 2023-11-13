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Юран о 9-м месте «Пари НН» после 1-го круга: «Есть стремление подняться выше. Я вижу самоотдачу и желание ребят»

Юран о 9-м месте «Пари НН» после 1-го круга: «Есть стремление подняться выше. Я вижу самоотдачу и желание ребят»

Главный тренер нижегородцев высказался после матча с «Балтикой» (0:0). «Игра была непростая. Мы готовились к ней, знали, что соперник играет в силовой футбол, ничего не придумывает.

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