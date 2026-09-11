Синди Кроуфорд снялась для Porter и рассказала о своей карьере

Американская супермодель Синди Кроуфорд, в возрасте 60 лет, снялась в откровенной фотосессии для журнала Porter, обсудила завершение карьеры и поделилась мыслями о старении, заявив, что хочет быть лучшей версией себя, не стремясь выглядеть моложе.