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Царьград

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Синди Кроуфорд снялась для Porter и рассказала о своей карьере

Синди Кроуфорд снялась для Porter и рассказала о своей карьере

Американская супермодель Синди Кроуфорд, в возрасте 60 лет, снялась в откровенной фотосессии для журнала Porter, обсудила завершение карьеры и поделилась мыслями о старении, заявив, что хочет быть лучшей версией себя, не стремясь выглядеть моложе.

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