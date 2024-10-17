NYT: Шольц поплатился за поддержку Украины своим рейтингом

Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца снизился из-за его решения поддержать Украину. Об этом сообщила газета The New York Times на фоне предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Берлин.
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