Игра, которая объединяет DALL-E mini (генератор текстовых изображений) и Wordle (игра, которая ежедневно предлагает угадать слово из 5 букв).
Wordalle
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Игра, которая объединяет DALL-E mini (генератор текстовых изображений) и Wordle (игра, которая ежедневно предлагает угадать слово из 5 букв).